Coupe du monde de Rugby : Un joueur pète un câble en plein match !

Axel Cornic

Le premier week-end de la Coupe du monde vient de se terminer, avec quelques affiches qui ont déjà capturé l’attention des foules. C’est le cas de celle qui a opposé ce dimanche soir les Fidji au Pays de Galles (32-26), avec les coéquipiers de Dan Biggar qui ont bien failli rater leur entrée en lice.

La France a donné le top départ à une cinquantaine de jours de fête avec sa victoire face aux All Blacks (27-13), pour l’ouverture de la Coupe du monde. Mais les spectateurs ont pus assister à d’autres affiches de rêve ces derniers jours avec notamment le match de la poule C qui a vu s’affronter le Pays de Galles et les Fidji.

La magie des Fidji n’a pas suffit

Un grand nombre d’observateurs s’accordent déjà pour dire que cette rencontre est la meilleure de la Coupe du monde pour le moment. Il faut dire que les deux équipes se sont rendues coup pour coup avec pas moins de huit essais et des Fidjiens qui ont longtemps semblé pouvoir créer l’exploit. D’ailleurs, certains décision de l’arbitre Matthew Carley sont vivement critiquées ce lundi, avec notamment deux essais annulés aux Îliens qui ont finalement perdu la rencontre au bout du suspens.

Ce coup de gueule de Dan Biggar 😳#RWC2023 I #WALvFIJ pic.twitter.com/9wTmXKA9eD — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) September 10, 2023

« Sors ce putain de ballon ! »