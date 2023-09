XV de France : Polémique avec les All Blacks, une réponse inattendue est donnée

Jean de Teyssière

Le XV de France n'a pas manqué son rendez-vous vendredi soir, en remportant le match d'ouverture de la Coupe du monde face aux All Blacks (27-13). Et une action a fait parler, lorsque Mark Telea a marqué son doublé dès la reprise, la passe ayant permis au trois-quart aile d'aller aplatir quelques mètres plus loin semblait être en avant. Mais la règle de l'inertie, qui est une nouvelle règle, méconnue des Français, faisait foi dans cette situation. Et un ancien arbitre international français, Romain Poite, avoue qu'il aurait lui aussi validé l'essai des Blacks.

Le XV de France a parfaitement débuté sa Coupe du monde en réussissant l'exploit de battre les All Blacks, concédant au passage leur première défaite de leur histoire en phase de poules d'une Coupe du monde. Une rencontre marquée par une polémique, le second essai des All Blacks étant entaché d'un en-avant bien visible. Sauf que cet essai a été accordé, et un ancien arbitre international français explique ce qu'il aurait fait à la place de son collègue.

«Nous sommes revenus à l'essence de la règle»

Dans un entretien accordé au Midi Olympique , l'ancien arbitre français Romain Poite explique la nouvelle règle de l'inertie de World Rugby, et explique pourquoi elle est méconnue en France : « Quand World rugby a introduit la notion d'inertie pour juger des en-avant de passe, suite à une démonstration des Australiens, nous l'avons évidemment intégrée en Top 14. Avec le temps, nous nous sommes heurtés à des situations trop polémiques. Cela crée des situations d'arbitrage assez confuses et difficiles à lire pour le public. Nous sommes revenus à l'essence de la règle concernant la façon d'analyser ces passes, avec le jugement d'une passe par sa direction entre son point de départ et son point d'arrivée. À l'international, toutefois, il fallait coller au protocole World Rugby. Personnellement, pour juger de ces situations, je me servais aussi du type de passe. Une passe vissée, avec une vitesse initiale accentuée par sa rotation, peut effectivement être sujette à l'effet d'inertie. Je la jugeais avec un peu plus de tolérance qu'une passe longue lobée, un peu flottante, pour laquelle je m'appuyais plus facilement sur la direction du ballon que la direction des mains. »

«Je crois que j'aurais moi aussi validé cet essai»