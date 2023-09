Une polémique éclate en pleine Coupe du monde de rugby, la réponse est immédiate

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby 2023 a débuté vendredi avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande et une polémique a déjà fait son apparition. En effet, samedi soir, de nombreux supporters anglais et argentins sont restés bloqués sur le parvis du Vélodrome, ratant les premières minutes de la rencontre entre le XV de la Rose et les Pumas. Le groupe France 2023 s'est empressé de réagir pour éteindre l'incendie.

Le choc du groupe D entre l'Angleterre et l'Argentine a tenu toutes ses promesses samedi soir. Malheureusement, la soirée a été entachée par un problème de filtration à l'entrée du Stade Vélodrome. Ce que redoutaient les organisateurs s'est donc produit. C'est le premier couac de ce Mondial. Certains Anglais et Argentins ont raté les premières minutes de ce match et la presse britannique a sorti la sulfateuse ce dimanche matin. La polémique enfle et cela a poussé le groupe France 2023 à réagir.

«Nous présentons nos excuses»

L'organisateur de ce Mondial a présenté ses excuses aux personnes touchées par cet incident dans un communiqué. « Les fans sont au cœur du tournoi et nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été impactés par les problèmes d'accès hier (samedi 9 septembre, lors d'Angleterre - Argentine). Nous travaillons dur pour améliorer l'expérience de toutes celles et tous ceux qui se rendront à Marseille pour la Coupe du monde de rugby 2023 », écrit France 2023. Des changements sont prévus pour les prochaines rencontres.

France 2023 annonce du changement