XV de France : «Du jamais-vu»… Une légende hallucine devant Dupont

Thibault Morlain

En l’absence de Romain Ntamack, les regards se tournent plus que jamais vers Antoine Dupont. Capitaine et star du XV de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain est le maitre à jouer de l’équipe de Fabien Galthié. Impressionnant sur le terrain, Dupont n’arrête pas d’impressionner tout le monde. Cela vaut aussi pour les légendes du rugby à l’instar de Bryan Habana.

Le XV de France a frappé fort d’entrée pour cette Coupe du monde de rugby 2023. Opposés à la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial, les hommes de Fabien Galthié ont fait tomber les All Blacks sur la pelouse du Stade de France (27-13). S’il n’a pas scoré durant la rencontre, Antoine Dupont a tout de même, encore une fois, été très important dans le jeu du XV de France afin de mener ses coéquipiers vers la victoire. On ne cesse de le répéter mais le demi de mêlée du Stade Toulousain impressionne à chacun de ses sorties. Tout le monde est sous le charme d’Antoine Dupont. C’est aussi le cas de Bryan Habana, légende du rugby sud-africain et sacré champion du monde avec les Springboks en 2007.

XV de France : Le coup de gueule de Galthié https://t.co/jqpTCnDwb0 pic.twitter.com/0yU79SWAeS — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

« Il n’y en a qu’un comme lui par génération »

A l’occasion d’un entretien accordé au Journal Du Dimanche , Bryan Habana a ainsi dit tout le bien qu’il pensait d’Antoine Dupont. Le Sud-Africain a alors lâché : « Ce que je pense d’Antoine Dupont ? Impossible de le résumer en quelques phrases. Sa progression, son talent, ses retours défensifs, sa dimension de meneur de jeu, sa créativité, le fait qu’il soit capable de lancer le jeu des deux pieds… Il n’y en a qu’un comme lui par génération ».

« Il atteint un statut comparable à celui de Richie McCaw »