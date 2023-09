Coupe du monde de Rugby : Une nouvelle polémique éclate !

Axel Cornic

La Coupe du monde 2023 n’a ouvert ses portes que depuis quelques jours, mais les polémiques s’accumulent déjà. Entre les hymnes, les problèmes logistiques et d’organisation, on ne peut pas vraiment dire que cette compétition est une réussite totale pour le moment. Et une nouvelle affaire fait beaucoup parler depuis quelques heures...

C’était un évènement attendu depuis quatre ans et qui a débuté en grande pompe ce vendredi 8 septembre, par la victoire du XV de France sur les All Blacks lors du match d’ouverture (27-13). Mais tout est loin d’être rose, puisque plusieurs problèmes sont venus gâcher la fête en ce premier week-end de Coupe du monde, avec des faux-pas qui font débat.

Un premier week-end riche en polémiques

C’est notamment le cas des hymnes, chantés par une chorale depuis le début de cette Coupe du monde. Un choix loin de faire l’unanimité, avec certains observateurs qui ont parlé de la pire Marseillaise jamais vécue en direct à la télévision. Cela ne s’arrête pas à l’hymne français, puisque des Écossais ou encore des Italiens n’ont pas du tout apprécié. Pour ne rien arranger, les organisateurs ont également fait face à des problèmes à Marseille, avec notamment le choc entre l’Angleterre et l’Argentine de samedi (27-10) où l’accès au stade Vélodrome a été très compliqué.

L’arbitrage de Matthew Carley

Une nouvelle polémique a éclaté dans la soirée de dimanche, avec l’arbitrage de Fidji-Pays de Galles qui est très critiqué. L’arbitrage de Matthew Carley est largement remis en question, avec notamment deux essais refusés aux Îliens, qui auraient pu arracher la victoire en toute fin de rencontre (32-26). Sur les réseaux sociaux on crie au scandale et on se demande notamment pourquoi l’arbitre anglais a été si prompt à sanctionner et donner des cartons aux Fidjiens et non aux Gallois, qui semblaient pourtant en mériter au moins un en fin de rencontre avec des fautes à répétition.