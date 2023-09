XV de France : Galthié fait un déçu contre la Nouvelle-Zélande, il fait une annonce

Thibault Morlain

Laissé en tribunes pour la rencontre du XV de France face à la Nouvelle-Zélande, Sekou Macalou n’a pas caché sa frustration face à cette décision de Fabien Galthié. Ce n’est pas pour autant que le sélectionneur tricolore ne compte pas sur son joueur. En effet, face à l’Uruguay, Macalou sera titulaire aux côtés notamment d’Anthony Jelonch. Galthié s’est d’ailleurs confié sur le cas du joueur du Stade Français.

Ne pouvant pas mettre tout le monde sur la feuille de match, Fabien Galthié a fait des déçus face à la Nouvelle-Zélande. En effet, certains joueurs ont dû prendre place dans les tribunes du Stade de France. C’était le cas de Sekou Macalou, chose que le joueur du Stade Français a eu un peu de mal à digérer. « Il y avait de la frustration, bien sûr. J’étais très déçu. Il faut dire que tout le monde voulait jouer ce match. Même vis-à-vis de mes amis d’enfance, tout ça. C’était un match que j’attendais pour l’atmosphère et tout ce qu’il y avait autour », a avoué Macalou en conférence de presse.

« Il a un potentiel à part »

Ce mardi, devant les journalistes, Fabien Galthié a d’ailleurs parlé de Sekou Makalou. S’il a déçu son joueur face à la Nouvelle-Zélande, il lui a donné une très bonne nouvelle puisqu’il sera titulaire contre l’Uruguay. Galthié compte beaucoup sur Macalou, avouant : « Il a un potentiel à part. Il va très vite, il a le sens du timing t du placement. Je ne dirais pas qu'il avait perdu sa place. Il y a une émulation autour de ce maillot. Paul (Boudehent) a su entrer dans ce vestiaire et prendre le maillot. Nous sommes un groupe de 33. Nous comptons sur les qualités de Sekou pour ses qualités. Il a le devoir de jouer avec ses qualités et avec plaisir ».

« Je ressens beaucoup d’excitation et d’envie »