Le XV de France a une dette à payer

Après Saint Denis et le Stade de France, le XV de France se déplace à Lille pour jouer sa deuxième rencontre de la Coupe du monde. Face à l’Uruguay, les joueurs de Fabien Galthié évolueront dans le nord de la France, ce qui n’est pas vraiment une habitude pour la sélection française. Au grand dam du sélection du XV de France, qui espère régler sa dette avec le public nordiste.

Victorieux de la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, le XV de France tâchera de s’offrir un deuxième succès en deux matchs. Pour cela, les joueurs de Fabien Galthié devront s’imposer face à l’Uruguay, un adversaire censé être plus faible que les Bleus. Pour cette rencontre, le XV de France a alors pris la direction de Lille et la Decathlon Arena, où se jouera le match. Pour une fois, l’équipe de France de rugby va donc évoluer dans le nord de la France, ce qui a une importance particulière visiblement pour Fabien Galthié.

Ecarté face à la Nouvelle-Zélande, un joueur du XV de France a été «très déçu» https://t.co/7kWxWtc3hj pic.twitter.com/wL3YEq4qjB — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Nous avons une dette envers la région du Nord »

En conférence de presse ce mardi pour parler de la rencontre face à l’Uruguay, Fabien Galthié a parlé d’une dette à payer envers le public du nord de la France. Le sélectionneur du XV de France a ainsi expliqué : « Nous avons une dette envers la région du Nord. Je recevais des messages pour savoir quand on viendrait dans le Nord. Ce match va nous permettre de passer du temps avec les amoureux du rugby de cette région. On paie un peu notre dette. On essayera de faire mieux dans le temps ».

Galthié se méfie de l’Uruguay