Ecarté face à la Nouvelle-Zélande, un joueur du XV de France a été «très déçu»

Thibault Morlain

Pour affronter la Nouvelle-Zélande à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié avait retenu un groupe de 23 joueurs pour le XV de France. Il y a donc eu des heureux, mais aussi des joueurs déçus, qui ont dû rester en tribunes pour ce choc face aux All Blacks. C’est notamment le cas de Sekou Macalou. Le troisième ligne n’a d’ailleurs pas caché une certaine amertume à propos de cette décision du sélectionneur du XV de France.

Pour préparer la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié avait décidé de d’abord faire appel à 42 joueurs. Mais voilà que le sélectionneur du XV de France a dû réduire ce nombre à quelques jours du début du tournoi. Le 21 août dernier, sur le plateau du JT de 13h de TF1 , Galthié annonçait sa liste des 33 joueurs retenus avec les Bleus. Le fait est que tous ne peuvent pas figurer sur la feuille de match pour les rencontres. Ainsi, face à la Nouvelle-Zélande, certains joueurs du XV de France n’étaient pas sur le banc de touche, mais plutôt dans les tribunes.

« Il y avait de la frustration »

Sekou Macalou faisait notamment partie de ces joueurs dans les tribunes du Stade de France pour assister à la victoire de ses coéquipiers du XV de France face à la Nouvelle-Zélande. Un moment que l’international français n’a pas forcément apprécié. Présent en conférence de presse ce mardi et rapporté par Rugbyrama , Macalou a avoué : « Il y avait de la frustration, bien sûr. J’étais très déçu. Il faut dire que tout le monde voulait jouer ce match. Même vis-à-vis de mes amis d’enfance, tout ça. C’était un match que j’attendais pour l’atmosphère et tout ce qu’il y avait autour. J’avais vraiment envie de jouer mais j’ai vite basculé quand j’ai vu que l’on avait gagné et car il y a plein d’autres matchs à remporter ».

« Ça va être mon premier match dans cette Coupe du monde »