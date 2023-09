XV de France : Il annonce déjà la vengeance des All-Blacks

Thomas Bourseau

Vendredi, la Coupe du monde de Rugby a donné son coup d’envoi au Stade de France. La légende néo-zélandaise qu’est Dan Carter a présenté le trophée tant convoité. Et contrairement à 2007 où le XV de France avait raté son entame de Mondial, les Bleus de Fabien Galthié ont soigné leur entrée en lice. Si bien que Dan Carter n’a eu d’autre choix que de s’incliner, mais en prenant rendez-vous pour la finale.

Le XV de France a signé une entrée en lice de Coupe du monde bien remarquée au Stade de France vendredi dernier. Opposés aux redoutés All Blacks, les hommes de Fabien Galthié ont été cueillis à froid dès l’entame du match par la formation néo-zélandaise en concédant l’essai inscrit par Mark Telea, mais non transformé par Richie Mo’unga. Après une pénalité inscrite par Thomas Ramos et une deuxième, le XV de France était lancé et est même rentré au vestiaire avec l’avantage (9-8).

«C’était le plus beau match d’ouverture de Coupe du monde»

Au final, le XV de France a creusé l’écart en seconde période pour s’imposer 27 à 13, signant ainsi une belle entrée en matière que Dan Carter a souligné lors d’un entretien accordé à Eurosport . « Je crois que c’était le plus beau match d’ouverture de Coupe du monde qu’il n’y ait jamais eu. Il opposait deux des meilleures nations mondiales. Personne ne savait vraiment qui allait sortir vainqueur. La France était probablement favorite, pour la première fois depuis… (il marque une pause et sourit). Le fait que cela se passe en France a généré beaucoup d’excitation et la victoire des Français a fait monter encore plus haut cette excitation ».

«J’espère que ça le fera avec, pourquoi pas, une revanche France - Nouvelle-Zélande en finale»