Coupe du monde de rugby : L’Angleterre prévient ouvertement le XV de France

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés cette année, l'Angleterre a surpris son monde en battant facilement l'Argentine en infériorité numérique. Un succès qui a redonné de la confiance au XV de la Rose. Assez pour rêver de remporter le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain.

L'Angleterre a plutôt bien réussi son entrée en matière. Samedi, sur la pelouse du Vélodrome, le XV de la Rose a disposé de l'Argentine, pourtant donnée favorite sur le papier. Les hommes de Steve Borthwick restaient pourtant sur une série noire mais ils ont réagi au meilleur des moments. Il n'en fallait pas moins à Ellis Genge pour se mettre à rêver de gagner sa première Coupe du monde, la deuxième du XV de la Rose.

«Nous voulons gagner la Coupe du monde»

Le pilier anglais a voulu tempérer après ce succès mais ce n'est pas pour autant qu'il cache ses ambitions. « C'est là que tout le monde se trompe en disant "c'est Bien, tu as battu l'Argentine" et les gens font la fête. Mais nous ne sommes pas soulagés. Nous voulons gagner la Coupe du monde et nous faisons la même chose chaque semaine. Chaque semaine, nous disions que nous construisions, et personne n'y croyait. Mais je crois que nous pouvons gagner cette Coupe du monde. Bien sûr que oui. Sinon, je ne serais pas là », a déclaré Ellis Genge. Malgré les moments durs traversés par le XV de la Rose, il n'a jamais douté.

«C’est un pas dans la bonne direction»