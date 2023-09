XV de France : Frayeur après la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié peut souffler

Arnaud De Kanel

Le XV de France a réussi son entrée en lice en s'imposant face à la Nouvelle-Zélande vendredi au Stade de France. Mais comme l'on pouvait s'y attendre, les hommes de Fabien Galthié y ont laissé des plumes. Julien Marchand est sorti sur blessure tandis que Uini Atonio a été touché à l'entrainement. Manager santé du XV de France, Bruno Boussagol a fait le point ce lundi.

Une rencontre face aux All Blacks laisse souvent des traces. Le XV de France peut en témoigner. Vendredi, les Bleus ont perdu Julien Marchand sur blessure avant que Uini Atonio se fasse une frayeur à l'entraînement après être mal retombé. Bien que le talonneur soit réellement touché, les nouvelles sont plutôt bonnes concernant le pilier droit, Uini Atonio.

Un haka historique face au XV de France, la Nouvelle-Zélande s'explique https://t.co/Dh5mQFywzy pic.twitter.com/GHWWauJ75A — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Le point sur Marchand

Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France, est longuement revenu sur la blessure de Julien Marchand face aux All Blacks. Victime d'une « lésion musculaire », le talonneur n'est pas forfait pour le reste du tournoi, bien au contraire. Le staff du XV de France espère le récupérer pour la suite de la compétition. « Dans une situation de ruck, Julien a été plaqué par le talonneur néo-zélandais et s’est fait coincer, ce qui a mis en tension ses ischios. Il y a une douleur sur la partie haute du mécanisme d’étirement. Il a passé des examens dans le week-end. D’un commun accord, nous avons décidé de le garder pour évaluer sa progression au jour le jour. On a trois semaines devant nous de visibilité pour l’amener à être compétitif. On veut tout mettre en œuvre pour le garder dans groupe des 33 en sachant que si on le sort, nous ne pourrons pas le récupérer. Sa progression au jour le jour est plutôt favorable. Il est dans de bonnes dispositions mentalement, il s’accroche. Tout le monde dans staff, que ce soient les nutritionnistes et le secteur médical, œuvre pour le rendre compétitif le plus vite possible », a déclaré Bruno Boussagol dans des propos rapportés par Rugbyrama . Le manager santé du XV de France est bien plus rassurant concernant Uini Atonio.

«Fausse alerte» pour Atonio