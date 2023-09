Coupe du monde de rugby : Bonnes nouvelles pour le XV de France !

Arnaud De Kanel

Les bonnes nouvelles s'enchainent pour le XV de France ! Ce lundi, le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, a donné des nouvelles des blessés. On en sait donc un peu plus sur l'état de santé de Jonathan Danty, Cyril Baille, Anthony Jelonch et Paul Willemse.

Le XV de France n'a pas été épargné par les blessures ces dernières semaines. Si Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait, Jonathan Danty, Cyril Baille et Anthony Jelonch sont quant à eux restés dans le groupe de Fabien Galthié. D'ailleurs, les nouvelles sont bonnes pour ces trois joueurs.

Jelonch apte, Danty va mieux, Baille aussi

Pressenti pour être titulaire et surtout capitaine face à l'Uruguay jeudi, Anthony Jelonch est enfin remis de sa rupture des ligaments croisés. « La question qui lui a été posée, c’est comment il se sent et est-ce qu’il est prêt à revenir. On a construit ce cheminement avec lui depuis des mois et aujourd’hui, tous les feux sont au vert pour Antony. Il est encore suivi. Concernant son retour, le risque zéro n’existe pas. Des risques, il peut y en avoir à sept, à neuf mois et même au-delà. Ce qu’on a validé, ce sont les performances physiologiques, physiques et mentales. C’est une décision commune », a déclaré Bruno Boussagol à son sujet. Le manager santé du XV de France s'est également voulu rassurant pour Jonathan Danty et Cyril Baille. « Jo s’était blessé face à l’Australie. Il avait eu une douleur aux ischios sur une course à la fin du match. Il y avait une petite gêne. On pensait qu’il était prudent de faire des examens. Comme annoncé, ils ont révélé une lésion mineure. Il n’était pas forfait et on l’a amené, grâce au travail du staff du Stade rochelais aussi, à rester dans la compétition. Il a participé aux entraînements sur la deuxième semaine et, d’un commun accord entre toutes les parties, on a préféré le préserver. Il est à ce jour à la disposition des entraîneurs. Cyril est également en progression. Là, il est sur le terrain, il fait de la vitesse. Il peut potentiellement rentrer sur le terrain à partir de la semaine prochaine et sera peut-être compétitif dès l’Italie », ajoute Bruno Boussagol. Et en ce qui concerne Paul Willemse, remplacé par Bastien Chalureau suite à sa blessure, il n'est pas impossible qu'il rejoigne le groupe s'il est remis à temps.

Vers un retour de Willemse ?