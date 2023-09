PSG : Après son clash avec Mbappé, il remet de l'huile sur le feu

Jean de Teyssière

Vendredi, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OGC Nice a frappé un gros coup en venant s'imposer sur la pelouse du PSG, au Parc des Princes (3-2). L'homme du match est évidemment Terem Moffi, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. D'ailleurs, il a agacé Kylian Mbappé lorsqu'il a enlevé son maillot pour le présenter aux supporters, à la manière de Nabil Fekir face à l'AS Saint-Étienne, après le but du 3-1. Et sur les réseaux sociaux, le Nigérian en a remis une couche.

Être décisif sur trois buts au Parc des Princes lorsqu'on affronte le PSG, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir s'en vanter. Terem Moffi fait, depuis vendredi, parti des rares joueurs à avoir réussi pareil exploit, en marquant un superbe doublé et en offrant une passe décisive à Gaëtan Laborde. La célébration de l'attaquant nigérian a d'ailleurs été remarquée après de son doublé, chambrant les supporters et leur montrant son maillot. Un geste auquel Kylian Mbappé n'a pas du tout goûté.

Mbappé n'apprécie pas la célébration de Moffi

La célébration de Terem Moffi n'a pas plus du tout à Kylian Mbappé. Le vice-champion du monde 2022 est allé le dire directement à l'attaquant nigérian, les deux hommes échangeant des mots. Du côté niçois, Jean-Clair Todibo et Dante ont séparé les deux hommes, avant que la rencontre ne puisse reprendre. Et ce dimanche, Terem Moffi a remis de l'huile sur le feu.

«Je m'excuse auprès d'absolument personne»