Ejecté par le PSG, Galtier dit tout sur son calvaire

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, la direction du PSG a décidé de remercier Christophe Galtier. Interrogé sur son départ du club parisien, le technicien de 57 ans a avoué qu'il avait beaucoup souffert lorsque ses dirigeants lui ont annoncé la nouvelle. Malgré tout, Christophe Galtier préfère retenir uniquement le positif de son expérience au PSG.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier a été évincé par la direction du PSG à la fin de la dernière saison. Alors que le précédent exercice a été catastrophique pour le club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont décidé de se séparer du technicien français.

Galtier revient sur son départ du PSG

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Christophe Galtier est revenu sur son départ du PSG. Et s'il a beaucoup souffert, le coach de 57 ans ne préfère retenir que les bons souvenirs de son séjour à Paris.

«Je ne retiens que du bon»