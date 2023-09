Mercato : Le PSG «frustré», voilà le coupable  

Thomas Bourseau

Le PSG a essuyé un échec de taille cet été dans le dossier Hugo Ekitike. Poussé dehors par le club, l’attaquant français a refusé de s’aligner sur les demandes des dirigeants en allant à Francfort. De quoi frustrer le Paris Saint-Germain. Le dénouement du feuilleton risque cependant de satisfaire tout le monde.

Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu au PSG. En attestent les tentatives de ses dirigeants de se séparer de lui à l’intersaison. Avant qu’un accord soit trouvé entre le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani, Ekitike aurait dû prendre part à l’opération dans l’esprit du PSG.

Le PSG «frustré» par le dossier Ekitike

Mais Hugo Ekitike a refusé un tel troc, ne souhaitant pas rejoindre l’Eintracht Francfort, mais plutôt un club de Premier League. De quoi considérablement frustrer le PSG à en croire une source bien placée dans l’opération qui s’est confiée à Football Insider. Hugo Ekitike aurait dit non à chaque option exceptée un club de Premier League.

Un joueur de l’équipe de France recale le PSG, il s’explique https://t.co/xSQ2Xv7l9O pic.twitter.com/nA8Cqs10Ks — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Départ en Angleterre pour Ekitike