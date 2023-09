PSG : Il pousse un coup de gueule sur Dembélé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé, acheté au FC Barcelone. S'il n'a rien perdu de ses qualités de percussion, l'international français pêche toujours dans la finition. Malgré tout, Sabri Lamouchi a affirmé qu'Ousmane Dembélé était irremplaçable au PSG actuellement.

Pour renforcer son attaque, le PSG a bouclé la signature d'Ousmane Dembélé. En effet, le club de la capitale a activé la clause libératoire de l'ancien attaquant du FC Barcelone, qui était fixée à 50M€.

Lamouchi vole au secours de Dembélé

Depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé martyrise les défenses de Ligue 1 grâce à ses dribbles dévastateurs. Toutefois, le nouveau numéro 10 parisien ne s'est pas encore montré décisif sous les couleurs rouge et bleu. La faute à une grosse maladresse dans le dernier geste. Malgré tout, Sabri Lamouchi estime qu'Ousmane Dembélé est indispensable au PSG.

«Paris ne peut pas se passer de lui»