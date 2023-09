Mbappé - Dembélé : Il propose une solution avec cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Alors que le PSG a l'embarras du choix en attaque, Julien Stéphan a imaginé la meilleure composition possible pour Luis Enrique. Selon l'ancien entraineur du Stade Rennais et du RC Strasbourg, l'Espagnol devrait aligner un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, et placer Kang-In Lee derrière eux à la place de Vitinha.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique semble avoir trouvé son XI type. En effet, le coach du PSG a l'habitude d'aligner une défense à quatre devant Gianluigi Donnarumma, avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez ; et ce, en attendant le retour de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Luis Enrique fait confiance à la triplette composée de Manuel Ugarte en sentinelle, Warren Zaïre-Emery en relayeur à droite et Vitinha à gauche. D'ailleurs, l'ancien coach du Barça aime voir le Portugais prendre le couloir pour libérer de l'espace à Kylian Mbappé. Enfin, en attaque, le capitaine de l'équipe de France et Ousmane Dembélé sont indéboulonnables : le premier sur l'aile gauche et le second à droite. Et la seule interrogation actuelle concerne le poste de numéro 9, où ni Gonçalo Ramos, ni Randal Kolo Muani n'ont assuré leur place de titulaire pour le moment.

Stéphan préfère Kolo Muani à Ramos

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Julien Stéphan a donné son avis sur la composition du PSG. Et alors qu'il préfère Randal Kolo Muani à Gonçalo Ramos, l'ancien coach du Stade Rennais et du RC Strasbourg ne changerait qu'une seule chose dans l'équipe type de Luis Enrique. En effet, Julien Stéphan remplacerait Vitinha par Kang-In Lee, arrivé cet été en provenance de Majorque.

Stéphan placerait Kang-In Lee en 8