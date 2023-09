Il s'annonce au Real Madrid et réclame Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand supporter du Real Madrid, Rafael Nadal est même socio d'honneur du club merengue. A tel point que certaines rumeurs l'ont même évoqué pour prendre la succession de Florentino Pérez à la présidence de la Casa Blanca. Un sujet qu'il a évoqué, se positionnant par la même occasion en faveur d'un transfert de Kylian Mbappé.

Du haut de ses 37 ans, Rafael Nadal vit probablement ses derniers mois en tant que tennisman. Mais l'homme aux 14 victoires à Roland-Garros a déjà des idées pour son avenir. Ainsi, son nom a par exemple été évoqué pour prendre la succession de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Un sujet qu'il a évoqué à l'occasion d'une interview à Movistar+ .

Nadal ouvre la porte à la succession de Pérez...

« Je pense que j'aimerais bien, mais avant tout, il y a beaucoup de choses. Il va de soi que nous avons le meilleur président possible. Après, ce que je peux penser aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce que je penserai demain. Et la vie est pleine de rebondissements et il faut savoir si l'on est capable de faire certaines choses. Je suis très réaliste avec moi-même, je suis conscient de mes limites et je sais si j'en serais capable. Le temps nous le dira. Florentino ne me l'a jamais demandé. Je ne pense pas non plus que je remplisse les conditions pour être président. Je suis un socio d'honneur, mais rien de plus », assure Rafael Nadal.

... et espère voir Mbappé au Real Madrid !