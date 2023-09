Après le PSG, Neymar pète les plombs en plein match

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a quitté le PSG lors du dernier mercato estival. En effet, la star brésilienne s'est engagée en faveur d'Al Hilal. Et alors qu'il jouait son deuxième match en Arabie Saoudite ce lundi, Neymar s'est déjà fait remarquer négativement.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar avait prolongé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2027. Et pourtant, la star brésilienne a tout de même été vendue lors du dernier mercato estival.

Mercato de folie, le PSG risque très gros ! https://t.co/phYrybiMqZ pic.twitter.com/QpMOqk9PsI — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Neymar quitte le PSG et signe à Al Hilal

Poussé vers la sortie, Neymar a quitté le PSG cet été pour s'engager en faveur d'Al Hilal. Et grâce au transfert de l'attaquant de 31 ans en Arabie Saoudite, le club de la capitale a encaissé un chèque d'environ 90M€.

Coup de sang de Neymar à Al Hilal

Alors qu'il disputait son deuxième match avec Al Hilal, Neymar a déjà fait parler de lui, et ce n'est pas pour ses qualités footballistiques. En effet, l'ancien numéro 10 du PSG a eu un coup de sang en plein match. Lors de la confrontation entre Al Hilal et Navbahor Namangan en Ligue des Champions asiatique, Neymar s'est montré violent. Victime d'une faute au milieu de terrain, l'international brésilien a poussé son adversaire, avant de lui tirer dessus à bout portant. Et alors que cette scène a échappé à l'arbitre de la rencontre, Neymar n'a pas été sanctionné.