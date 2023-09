En pleine crise à l’OM, Longoria règle ses comptes !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria sur le départ ? Certainement pas. Malgré la démission de Marcelino, le président de l’OM ne va pas suivre les traces de son ex-entraîneur et a affirmé qu’il allait rester à l’OM et notamment en raison de ses responsabilités envers le propriétaire Frank McCourt. Critiqué par les supporters pour faire du « copinage », Longoria a tout déballé à La Provence.

Depuis sa nomination au poste de président de l’OM à l’hiver 2021, Pablo Longoria a opéré de sérieux changements au sein de l’organigramme comme souligné pour La Provence . « Quand je suis devenu président, j’étais seul, sans aucun collaborateur. J’ai cherché à donner de la continuité, comme dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Il faut analyser les gens en place et les respecter ».

«J’ai donc voulu trouver un groupe de collaborateurs d’experts et de confiance, ça, c’est du copinage ?»

Un peu plus d’un an et demi plus tard, Pablo Longoria a compris les rouages du club et surtout l’atmosphère pesante autour de l’institution phocéenne, quelle que soit sa décision. Comme nommer sa direction par exemple. « Mais je me suis ensuite rendu compte que des gens à l’intérieur du club ne disaient pas la vérité. J’ai donc voulu trouver un groupe de collaborateurs d’experts et de confiance ; ça, c’est du copinage ? "On me dit que Marco Otero est mon ami… Quand j’étais à Valence, je cherchais un directeur du centre de formation, j’ai fait le tour de l’Europe, je me suis renseigné et j’ai vu qu’il était la bonne personne. Il est venu et vous savez combien de temps on a travaillé ensemble ? Deux mois ! Je ne l’ai connu que deux mois avant qu’il arrive à Valence ».

Crise à l’OM, McCourt évite une catastrophe https://t.co/ZgoSq9qUru pic.twitter.com/Tjx0REMjBs — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria s’agace et défend ses choix pour le comité de direction : «Avant d’arriver au club, il était un cadre de la Fifa»

En plus de Marco Otero, Pablo Longoria a placé une autre vieille connaissance qu’est Pedro Iriondo au sein de son organigramme. « Pedro Iriondo ? Oui, on se connaît depuis longtemps et j’ai toujours dit qu’il pouvait être l’un des meilleurs directeurs généraux dans le football en Europe, et ce, alors qu’il avait 22 ans. Avant d’arriver au club, il était un cadre de la Fifa. Quand j’ai eu besoin de quelqu’un pour savoir où va le football, j’ai dit que je devais prendre l’un des meilleurs, et il l’est. Je ne trouve pas une personne plus intelligente que lui.».

Ribalta : «Il a travaillé à Milan, à la Juventus, pour Manchester United»