Crise à l’OM, il annonce de nouvelles insultes !

Président de l'OM, Pablo Longoria a pris la décision de se mettre en retrait après avoir reçu des insultes et des menaces de certains supporters, notamment de Rachid Zeroual, le sulfureux patron des South Winners. Un personnage que Mathieu Grégoire connaît bien. Le correspondant de L'Equipe à Marseille s'est exprimé sur son expérience.

Pablo Longoria est apparu très marqué au moment de s'expliquer sur la crise à l'OM. Quelques heures plus tôt, le président du club marseillais aurait été menacé par certains supporters. Patron des South Winners , Rachid Zeroual se serait montré particulièrement agressif. Journaliste pour L'Equipe, Mathieu Grégoire a confié qu'il avait, aussi, subi les foudres de ce personnage bien connu à l'OM.

Mathieu Grégoire a reçu aussi des insultes

« Je vais répondre de la façon la plus objective possible. Je travaille sur l’OM depuis mai 2009. J’ai déjà été ciblé par Rachid Zeroual, pris des insultes, des expressions que Pablo Longoria considérerait comme des menaces de mort, j’ai pris une banderole du virage sud ou des communiqués cinglants dans les dents et mon numéro a été divulgué sur les réseaux sociaux. Je ne leur ai pas fait de cadeaux dans mes enquêtes non plus, mais j’ai toujours continué à écrire sur eux, en toute liberté, et à les joindre » a-t-il confié sur le site officiel du quotidien sportif.

Le départ de Zeroual est réclamé