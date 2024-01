Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe une deadline à Mbappé

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Son contrat arrive à son terme à l'issue de la saison et personne ne sait encore ce qu'il fera. Le Real Madrid continue de convoiter la star de 25 ans. Mais échaudé par le feuilleton en 2022, le club madrilène voudrait désormais être fixé assez rapidement.

Une fois de plus, le feuilleton Kylian Mbappé risque d’agiter le marché des transferts. Alors qu’il disposait d’une option pour prolonger jusqu’en 2025 au PSG, l’international français a préféré ne pas la lever. Résultat, son contrat arrive à son terme à l’issue de la saison et personne ne sait vraiment ce qu’il fera dans quelques mois.

Le feuilleton Mbappé rythme le mercato du PSG

Le PSG aimerait le voir rempiler pour quelques années supplémentaires. Le Real Madrid, de son côté, se tiendrait à l’affût. La Casa Blanca serait toujours intéressée par les services de Kylian Mbappé. Mais déjà échaudés par le feuilleton, les dirigeants madrilènes mettraient la pression à la star de 25 ans.

Le Real Madrid a fixé une date