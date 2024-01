Mercato - PSG : L’entraîneur du Real Madrid lâche sa réponse sur Mbappé

Thibault Morlain

Depuis ce lundi 1er janvier, Kylian Mbappé, étant dans sa dernière année de contrat au PSG, peut donc discuter avec le club de son choix. Forcément, cela génère de nombreuses rumeurs concernant un possible départ vers le Real Madrid. Qu’en est-il alors chez les Merengue ? Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions sur Mbappé.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du PSG, sa situation contractuelle est au coeur de toutes les discussions. Encore plus en cette année 2024. En effet, depuis ce 1er janvier, le Français peut discuter avec n’importe quel club et s’engager avec une équipe librement pour la saison prochaine. Par conséquent, dans cette situation, on imagine Mbappé enfin rejoindre le Real Madrid.



Ancelotti botte en touche

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été interrogé en conférence de presse sur cette possible arrivée de Kylian Mbappé à l’été 2024. L’Italien a alors lâché sa réponse et… il a préféré botter en touche à propos de la star du PSG : « Est-ce que 2024 peut être l’année de Mbappé au Real Madrid ? Je ne vais pas répondre sur ce sujet ».

