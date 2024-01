Mercato - PSG : Le clan Mbappé réagit à la bombe sur son départ

Benjamin Labrousse

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours au centre des discussions. Ce dimanche soir, Foot Mercato a affirmé que l’attaquant français avait donné son accord au Real Madrid, et évoluera en Espagne l’an prochain. Libre de s’engager où il le souhaite depuis lundi dernier, l’attaquant aurait dit oui au club espagnol. Pourtant, plusieurs sources dont le clan Mbappé réfutent cette affirmation.

« Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir » . Au sortir de la victoire du PSG face à Toulouse mercredi dernier (2-0), Kylian Mbappé évoquait publiquement son avenir, en se montrant très évasif. En fin de contrat en juin prochain à Paris, le numéro 7 est pour rappel, libre de s’engager en faveur de n’importe quel club depuis le 1er janvier. Toujours aussi convoité par le Real Madrid, le joueur de 25 ans aurait-il d’ores et déjà donné son accord aux Merengues ?

EXCLU - Mercato - PSG : Non, Kylian Mbappé n’a pas pris la décision de signer au Real Madrid https://t.co/5YaV5RIeEg pic.twitter.com/PWGnlA6W2q — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Mbappé aurait accepté de rejoindre le Real Madrid

C’est en tout cas ce qu’a révélé Foot Mercato ce dimanche soir. D’après les indiscrétions du média, Kylian Mbappé a donné son accord au Real Madrid pour une arrivée en Espagne l’an prochain. Selon FM , cette opération est bouclée, la vedette du PSG sera bel et bien un joueur du Real Madrid l’an prochain. Une véritable bombe dans ce dossier. Mais selon le10sport.com, comme l’a évoqué Mbappé mercredi dernier, le capitaine de l’équipe de France n’a pas tranché pour son avenir, et souhaite prendre une décision l’esprit libre, avec un maximum d’éléments à sa disposition pour faire un choix. Une décision qui devrait intervenir au printemps prochain...

« Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian »