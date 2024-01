Mercato - PSG : Paris répond à la bombe lâchée sur Mbappé

Thibault Morlain

Ce dimanche, c'est parti dans tous les sens concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Encore plus après la publication d'une information de Footmercato. En effet, la star du PSG aurait tranché et elle aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Forcément, on attendait la réponse du PSG sur le cas Mbappé et elle est tombée.

Cette année sera-t-elle enfin la bonne pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé ? En fin de contrat, le joueur du PSG peut dès à présent régler son avenir pour la saison et c'est ce qu'il aurait fait. En effet, ce dimanche, FM a lâché une bombe en assurant qu'un accord avait été trouvé entre Mbappé et le Real Madrid.

Mercato - PSG : Un transfert surprise à 30M€ en préparation ? https://t.co/SnL9AXjwPX pic.twitter.com/lYd7d1ePai — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Le PSG pas au courant

Forcément, depuis, on ne parle que de cette information sur Kylian Mbappé. Direction alors le Real Madrid ? Au PSG, on ne serait au courant de rien. En effet, selon les informations de RMC , le club de la capitale n'a pas connaissance d'un accord entre Mbappé et les Merengue. Le PSG s'attendrait d'ailleurs à être le premier au courant du choix de son joueur...

« Je n'ai pas encore pris ma décision »