Mercato : Un milliardaire veut signer Zidane et Mbappé en 2024

Si son rôle n’a pas encore été défini ni officialisé au sein de Manchester United, Jean-Claude Blanc va prochainement prendre ses fonctions au sein du club mancunien, fraîchement repris par INEOS. Une arrivée pleine d’ambition puisque le Français débarque avec des rêves plein la tête…

Après la Juventus Turin et le PSG, Jean-Claude Blanc va découvrir un nouveau monument du football européen. Convaincu par INEOS, le dirigeant français va prochainement officialiser son arrivée à Manchester United. Selon nos informations, une réunion importante a lieu cette semaine dans le nord de l’Angleterre pour définir le nouveau rôle de Jean-Claude Blanc et tracer les lignes de son nouveau projet. Dans cette réunion, Manchester United décidera notamment la marche à suivre pour ce mercato d’hiver, qui risque d’être très calme. Pourtant, les ambitions sont énormes…

Blanc rêve de Zidane

Jean-Claude Blanc est un homme de réseau, reconnu dans le milieu du football pour ses compétences et sa rigueur. Ce n’est pas un rêveur, quand il a une idée en tête, elle s’appuie sur des éléments tangibles et concrets. Ainsi, d’après nos sources, l’ancien dirigeant du PSG aurait l’intention de tenter sa chance avec un certain… Zinedine Zidane ! Libre de tout contrat, Zizou attend une équipe de France qui lui a échappé après le Mondial au Qatar et qui a peu de chance de lui ouvrir ses portes après l’Euro, cet été. Didier Deschamps est solidement accroché à son poste et ne va pas le lâcher de sitôt. L’opportunité de prendre un club est réelle pour les mois à venir et Jean-Claude Blanc veut saisir cette opportunité.

Mbappé, rien d’impossible

Pour incarner le renouveau de Manchester United, qui de mieux que l’un des golden boy du football mondial, en la personne de Kylian Mbappé ? A quelques mois de la fin de son contrat, il peut s’engager totalement librement dans le club de son choix. Le match s’organise principalement autour d’un duel PSG – Real Madrid. Mais deux outsiders anglais sont également là. Liverpool, dans un premier temps, où Jurgen Klopp entretient une excellente relation avec Kylian Mbappé depuis 2020. Et Manchester United, où Jean-Claude Blanc n’a pas froid aux yeux et croit en ses chances de pouvoir intéresser le clan Mbappé. Au PSG, il a pu tisser des liens avec le joueur, ses parents et les rares proches qui ont l’oreille attentive du champion du monde. Manchester United est loin d’être une piste à mettre de côté, bien au contraire…

Une carte blanche qui peut faire mouche

Dans un club mythique, qui souhaite totalement se reconstruire, le projet de Jean-Claude Blanc a ses chances. Avec les moyens financiers d’INEOS, tout est possible. Même réunir le duo dont tout le monde rêve, Zidane – Mbappé. Deux électrons libres qui pourraient faire le choix de s’associer pour conquérir le pays du football, en quête d’un renouveau européen. Avec une carte blanche sur le recrutement, Zizou aura les clés du camion, condition importante à ses yeux. Manchester United envisage d'avancer, d'ailleurs, sans directeur sportif. Ce n'est pas le fruit du hasard.