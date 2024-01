PSG : «Il me faisait peur», il balance sur Ibrahimovic

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 36 ans, Kévin Gameiro gambade encore sur les pelouses de Ligue 1. Sous contrat avec le RC de Strasbourg, l'attaquant est à la recherche de 100ème en championnat, ce qui lui permettrait de rentrer dans un cercle très fermé. En attendant, le joueur a fouillé dans sa mémoire et sélectionner ses meilleurs buts. L'occasion de revenir sur son passage au PSG.

Kévin Gameiro est resté bloquer à 99 buts. Face à l'OM vendredi (1-1), l'attaquant a eu des occasions, mais n'est pas parvenu à passer le cap des 100 et à rejoindre Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder et Alexandre Lacazette, seuls joueurs encore en activité à avoir franchi ce mur. La saison est encore longue pour Gameiro, qui arrive au crépuscule de sa carrière. Lié au RC de Strasbourg jusqu'en juin prochain, le joueur ne sait pas ce qu'il adviendra de son avenir, mais il ne souhaite pas avoir de regret. Dans les colonnes de L'Equipe, Gameiro a repassé le fil de sa carrière et est revenu sur son passage au PSG. L'occasion de dévoiler une anecdote sur Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic n'a pas laissé Gameiro indifférent

« Ce qui me vient en tête tout de suite sur la saison 2012-2013, c'est mon doublé contre Sochaux (2-0, le 29 septembre 2012). La veille, (Zlatan) Ibrahimovic vient me voir à la fin de l'entraînement et me dit : "Demain, tu vas marquer deux buts. Mais moi, je vais en mettre quatre." Je me suis dit : "Il est costaud le mec !" Au final, j'en ai mis deux et lui aucun. Mais je ne suis pas allé le voir pour lui dire qu'il n'avait pas marqué, il me faisait peur à cette époque (il rit) » a lâché l'attaquant. Parti en 2013 du PSG, Gameiro a connu les premiers instants du projet QSI et a pu observer le changement de dimension.

« C'est un autre monde, un autre niveau »