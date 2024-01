PSG : Le Qatar va recevoir une proposition inédite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois désormais, la guerre fait rage entre la direction du PSG et la Mairie de Paris en ce qui concerne le rachat du Parc des Princes. Le club parisien souhaite devenir propriétaire de son enceinte, mais la Ville de Paris refuse vendre. Néanmoins, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, assure qu’il va faire des propositions originales au PSG.

Bien décidé à poursuivre l'évolution du PSG, le Qatar, actionnaire majoritaire du club de la capitale, a bien l'intention de devenir propriétaire de son stade. Dans l'idéal, QSI aimerait racheter le Parc des Princes, mais les négociations avec la Mairie de Paris semblent très compliquées. Au point que l'option de la création d'un nouveau stade soit désormais pris très au sérieux. Le site de Montigny-le-Bretonneux ferait d'ailleurs l'unanimité au sein de la direction du PSG. Cependant, Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, lance un appel à Nasser Al-Khelaïfi dans l'espoir de renouer le dialogue.

«Nous avons dit des choses très claires»

« Pour rencontrer quelqu’un, il faut que ce soit partagé. On a fait état de notre disponibilité pour travailler. Nous avons dit des choses très claires. La maire a dit des choses très claires : elle souhaite que le Parc des Princes reste un bien des Parisiens. C’est un bien commun. L’actionnaire actuel du PSG est très bien, il a beaucoup apporté au développement du club. Nous sommes en soutien du projet de rénovation du Parc, du développement du PSG », confie le premier adjoint de la maire de Paris au micro de Sud Radio avant d’en rajouter une couche.

«On a plein de propositions à faire, des propositions innovantes»