PSG : Kylian Mbappé imite Cristiano Ronaldo et réalise son rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais devenu l'un des sportifs les plus puissants de la planète, Kylian Mbappé est l'un des principaux représentants de Nike. Au point que la marque américaine n'hésite plus à utiliser l'attaquant du PSG pour promouvoir en exclusivité ses nouvelles Mercurial Air Max TN. Une influence impressionnante qui rappelle celle de Cristiano Ronaldo, également avec Nike. Un rêve devenu réalité pour le crack de Bondy.

En 2018, alors qu'il commençait à se faire connaître dans le monde entier, Kylian Mbappé ne cachait pas sa volonté de suivre le modèle marketing de Cristiano Ronaldo. « Il a réussi à construire sa marque et à ce qu'elle devienne internationale. La mienne n'est pas à ce stade-là encore. J'évolue petit à petit, elle évolue petit à petit. Je l'ai dit, je le répète, cela passera par le terrain aussi », confiait l'attaquant du PSG auprès de l' AFP . Le crack de Bondy avait donc l'intention de s'inspirer de son modèle sur et en dehors du terrain. Et si au niveau du palmarès, Kylian Mbappé a encore du travail pour rattraper Cristiano Ronaldo, sur le plan du marketing, il est en très bonne voie.

Nike utilise Mbappé comme CR7

En effet, Nike a récemment surpris tout le monde et lançant un nouveau modèle présenté de façon surprise par Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a effectivement laissé au placard ses Mercurial Superfly 9 pour se présenter sur le terrain d'entraînement du club parisien chaussé des Mercurial Air Max TN. Une paire qui s'inspire des célèbres "Requins", modèles ultrapopulaires dans les années 2000, et donc remises au goût du jour par Kylian Mbappé. Tout un symbole. « L'ADN de cette chaussure, à la base, c'est quand même la street. C'est une chaussure très urbaine qu'on voyait beaucoup dans les quartiers dans les années 2000. Le clin d'œil est direct puisque Mbappé vient de Bondy. L'autre clin d'œil, c'est la date de naissance de Mbappé qui colle à la date de naissance de la TN – mais pas de ce coloris-là », explique Thomas Prouteau, responsable éditorial de Footpack , site référence dans le domaine, auprès d' Eurosport . Il faut dire que l'image mondialement connue de Kylian Mbappé permet à Nike de toucher un public très large alors qu'il s'agit d'une « paire assez franco-française de base », comme le rappelle Thomas Prouteau qui se dit même « assez surpris de l'intérêt international autour de la paire. Depuis qu'il l'a portée à l'entraînement, avant même qu'elle ne soit dévoilée par Nike, tous les médias spécialistes se sont plongés dedans. Soccerbible, par exemple, en a beaucoup parlé et ça leur parlait beaucoup aussi à eux ». L'effet Mbappé probablement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

«La stratégie de Nike avec Mbappé est la même que pour Ronaldo»