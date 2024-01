PSG : Le clan Hidalgo répond au Qatar

Axel Cornic

Comme une grande partie des top clubs européens, le Paris Saint-Germain souhaite depuis plusieurs années devenir propriétaire du Parc des Princes, mais se heurte à une mairie de Paris qui refuse net. Récemment, le ton est monté avec une sortie cinglante du président Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est interrogé sur la position de la maire Anne Hidalgo et de son entourage.

C’est un bras de fer qui dure depuis longtemps, peut-être trop pour certains. Voulant s’installer définitivement dans la cour des très grands, le PSG souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes, imitant ainsi le Real Madrid ou encore la Juventus. Sauf que pour le moment, ce projet coince...

Al-Khelaïfi part au clash

Car du côté de la mairie de Paris, on n’a aucune intention de vendre l’enceinte de la Porte de St Cloud. Cette position a plusieurs fois été confirmée, ce qui semble agacer au plus haut point au sein du PSG, comme l’a fait comprendre Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est même allé trop loin selon certains puisqu’il a laissé entendre que ces refus répétés de la part de la mairie de Paris étaient peut-être liés à un certain racisme envers les propriétaires du club.

« Les dirigeants du club doivent comprendre qu’il ne s’est pas exprimé au nom de la mairie de Paris »