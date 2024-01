PSG : Le Qatar prêt à quitter Paris, le clan Hidalgo répond !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le torchon brûle avec la mairie de Paris concernant la vente du Parc des Princes, les dirigeants qataris envisagent de quitter l’enceinte historique du PSG afin de construire leur propre stade en banlieue. Premier adjoint d’Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire invite ce vendredi Nasser Al-Khelaïfi à rouvrir le dialogue.

Le PSG explore toutes les possibilités pour être propriétaire de son stade. Alors que les tensions demeurent avec la mairie de Paris qui ne souhaite pas vendre le Parc des Princes, les propriétaires qataris du club envisagent de construire leur propre enceinte, avec plusieurs idées d’emplacement. Si la piste du rachat du Stade de France a été écartée, un déménagement vers Montigny-le-Bretonneux ou bien vers l'hippodrome de Saint-Cloud serait dans les plans. Du côté de la mairie de Paris, on reste ouvert au dialogue malgré l’écart des positions diamétralement opposées.

« Nous sommes en soutien du projet de rénovation du Parc »

Invité de Sud Radio ce vendredi, Emmanuel Grégoire a invité Nasser Al-Khelaïfi à rouvrir le dialogue avec Anne Hidalgo et ses équipes. « Pour rencontrer quelqu’un, il faut que ce soit partagé. On a fait état de notre disponibilité pour travailler. Nous avons dit des choses très claires. La maire a dit des choses très claires : elle souhaite que le Parc des Princes reste un bien des Parisiens. C’est un bien commun. L’actionnaire actuel du PSG est très bien, il a beaucoup apporté au développement du club. Nous sommes en soutien du projet de rénovation du Parc, du développement du PSG », confie le premier adjoint de la maire de Paris.

« On a plein de propositions à faire »