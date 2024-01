PSG : «Des millions», la grande annonce du clan Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de sa carrière de footballeurs, Kylian Mbappé est très impliqué dans son association "Inspired by Kylian Mbappé" créée en 2020. Selon Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG reverse même 30% de ses bénéfices à cette association, ce qui «représente des millions» d'après celle qui gère également la carrière de son fils.

Depuis sa prolongation de contrat au PSG en 2022, Kylian Mbappé est devenu l'un des joueurs les mieux payés de la planète. Mais le capitaine de l'équipe de France en fait profiter tout le monde, notamment par le biais de son association "Inspired by Kylian Mbappé" créée en 2020 qu’il gère avec sa mère et représentante, Fayza Lamari, et qui aide 98 jeunes à accomplir leur rêve professionnel.

Dans un extrait du prochain épisode d' Envoyé Spécial , diffusé jeudi sur France 2, Fayza Lamari reconnait d'ailleurs qu'elle n'est pas facile en affaires. Même avec son fils. « Je lui ai dit: "en dessous de 30%, je ne fais pas! Je me retire et je fais comme tout le monde: je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi!" », révèle la mère de Kylian Mbappé dans des propos rapportés par Le Parisien.

«Cela représente des millions»