PSG : Mbappé reçoit un ultimatum de Deschamps !

Comme des nombreuses stars du sport français, Kylian Mbappé a clamé haut et fort son envie de disputer les prochain Jeux Olympiques, qui se disputeront à Paris du 26 juillet au 11 aout. Sauf que la star du Paris Saint-Germain aura également un Euro à disputer cet été et Didier Deschamps aimerait être fixé assez rapidement.

Les Jeux Olympiques, qui plus est en son pays natal, est un rêve pour n’importe quel amateur de sport. Les disputer l’est encore plus pur les sportifs et certains ont accepté de faire des efforts pour y arriver comme Antoine Dupont, qui a mis entre parenthèses le XV pour le rugby à 7.

« A moment il va bien falloir qu’ils puissent récupérer »

Kylian Mbappé aimerait également y être, mais c’est un sujet compliqué puisque ces Jeux Olympiques se retrouveront coincé entre un Euro de football et la reprise de la saison avec le PSG. Invité de RTL ce mercredi, Didier Deschamps a abordé ce sujet et a justement ponté du doigt ce problème. « A moment il va bien falloir qu’ils puissent récupérer, à moins que les clubs ne leur donnent du temps après les JO, mais il y a des Championnats aussi » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.

« Fin mai, on doit savoir »