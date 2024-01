JO 2024 : Deschamps donne sa réponse pour Mbappé

Jean de Teyssière

La grande inconnue cet été, outre le futur club de Kylian Mbappé, sera de savoir si oui ou non il participera aux Jeux olympiques de Paris 2024. La décision appartiendra au club avec lequel il sera sous contrat, mais Mbappé l'a déjà répété à plusieurs reprises, il veut disputer cette olympiade parisienne. Tout comme Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui semble également pousser pour que Mbappé joue ces JO.

La future destination de Kylian Mbappé pourrait avoir une influence sur sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Interrogé par L'Équipe , Nasser al-Khelaïfi n'a pas fermé la porte, mais n'en a pas ouvert non plus, se contentant de dire « on verra . » Une personnalité de poids a en tout cas appuyé la candidature de Kylian Mbappé pour disputer cette 33ème olympiade.

«J’ai toujours voulu jouer les Jeux olympiques»

Fin novembre dernier, lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France, Kylian Mbappé avait réaffirmé son envie de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024 : « Bien sûr, j’ai toujours voulu jouer les Jeux olympiques. Maintenant, c’est pas moi qui décide, c’est mon employeur qui décide. Ce serait un plaisir de les jouer, mais le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur ne veut pas que je les fasse, je les ferai pas et ça sera pas un problème, mais j’aimerais les jouer bien sûr. »

«Faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l’équipe de France la plus compétitive»