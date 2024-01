Mbappé écarté, le PSG fait un aveu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, après le refus de Kylian Mbappé d'activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison, le PSG avait pris la décision radicale de l'écarter du groupe avant de trouver un accord pour sa réintégration, quasiment un mois plus tard. Un épisode sur lequel est revenu Nasser Al-Khelaïfi, avouant que «ça a été très difficile».

En mai 2022, le PSG annonçait la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. En réalité, le nouveau contrat de l'attaquant français s'achevait en 2024, avec une option pour une supplémentaire qu'il était le seul à pouvoir activer. Il avait jusqu'au 1er juillet 2023. Mais il a finalement refusé, provoquant la colère de sa direction.

Le PSG écarte Mbappé

Face à cette situation, le PSG a effectivement décidé d'écarter Kylian Mbappé du groupe et de sa préparation estivale, se passant même de son joueur vedette pour la tournée en Asie. Une décision loin d'être anodine après les départs de Lionel Messi et Neymar. Le capitaine de l'équipe de France a finalement été réintégré dans le courant du mois d'août après un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Et ce dernier reconnaît d'ailleurs que ce fut une période difficile.

«Ça a été très difficile»