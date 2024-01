Mercato - Real Madrid : Un plan B à 100M€ après Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé commencerait à lasser. Le Real Madrid espère que l'international français dévoilera son prochain club avant le 15 janvier prochain, mais le joueur de 25 ans ne semble pas pressé de révéler sa prochaine destination. Alors le club espagnol envisage d'abandonner ce dossier et de se jeter à corps perdu sur une autre star mondiale.

Pour connaître le prochain club de Kylian Mbappé, il faudra repasser. Présent devant les journalistes mercredi dernier, le joueur n'a pas encore trancher. « Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a lâché Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain. Egalement questionné sur l'avenir de sa star, Nasser Al-Khelaïfi a botté en touche, tout en assurant qu'il souhaitait une prolongation de l'international tricolore.

Mbappé agace le Real Madrid

Vous l'aurez compris, il est encore trop tôt pour connaître avec certitude la prochaine destination de Mbappé, encore une fois partagé entre le PSG et le Real Madrid. Et cela agace profondément le club espagnol. Selon les informations dévoilées par As, le Real Madrid espérait une réponse rapide de la part du joueur, qui semble vouloir traîner. Selon le média espagnol, le silence de Mbappé ne fait pas ses affaires et rend un peu plus difficile une arrivée en Liga cet été.

La piste Haaland revient en force

D'ailleurs, le Real Madrid n'a pas attendu de connaître la décision de Mbappé pour se pencher sur un plan B. Selon le quotidien espagnol, le club merengue pourrait abandonner ce dossier et se concentrer sur l'opération Erling Haaland. Surtout que sa clause libératoire n'atteindrait pas les 200M€, mais serait plus proche des 100M€. A la recherche d'un successeur à Karim Benzema, l'actuel buteur de Manchester City pourrait bien assurer ce rôle.