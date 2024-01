Mercato - PSG : Une révolution est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a connu un sérieux lifting que ce soit au sein de l'effectif ou dans son approche. En effet, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier tandis que onze nouveaux joueurs sont arrivés. Une révolution dont Nasser Al-Khelaïfi se réjouit après une demi-saison.

A l'issue d'une saison poussive, le PSG a décidé de changer de stratégie. Plusieurs stars sont parties à l'image de Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos, afin d'axer le projet sur un aspect plus collectif. Un projet mené par Luis Enrique qui a remplacé Christophe Galtier sur le banc parisien et qui a vu arriver onze nouveaux joueurs. Le PSG a donc connu une véritable révolution qui enchante Nasser Al-Khelaïfi.

«Aujourd’hui, ça me fait plaisir de regarder mon équipe, c’est la vérité»

« Première chose : on commence avec un nouveau coach. J’ai beaucoup de respect pour tous les coachs qui ont entraîné le Paris Saint Germain, mais aujourd’hui, avec notre entraîneur (Luis Enrique), on a mis une stratégie complète en place : sur les joueurs que l’on a voulu recruter, le style de jeu. Aujourd’hui, ça me fait plaisir de regarder mon équipe, c’est la vérité. On joue au football. On construit quelque chose fort. L’ADN du PSG c’est de jouer de manière offensive. Et le style c’est important. Chacun se bat pour les autres, on joue, on attaque ensemble. On joue un football offensif et c’est ce que l’on adore, ce que l’on veut nous », assure le président du PSG dans les colonnes du Parisien , avant de se réjouir du mercato réalisé l'été dernier.

«Un Paris Saint-Germain plus Parisien»