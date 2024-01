Mercato - PSG : Un sacrifice à 80M€ est annoncé pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, Kylian Mbappé a donné sa parole à Nasser Al-Khelaïfi. Un accord sur lequel s'est prononcé le président du PSG. Selon plusieurs sources, le joueur ne voudrait pas léser son club, alors que son contrat arrive en fin de saison. Ce dernier aurait donc renoncé à de nombreuses primes, dont le montant total s'élève à 80M€.

Questionné sur son avenir mercredi dernier, Kylian Mbappé avait confirmé l'existence d'un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Celui-ci aurait été conclu en août dernier, lorsque les tensions étaient à leur paroxysme entre les deux parties. Mais en quoi consiste-t-il ? Ce mardi, le président du PSG en a dit plus.

Al-Khelaïfi dit tout sur son accord avec Mbappé

« Kylian, c’est un grand homme, un grand joueur, mais aussi une grande personne. Comme il l’a dit après le Trophée des champions, il a un accord avec moi. Je ne veux pas parler d’argent et dire combien vaut l’accord. On a un 'gentleman agreement’, notre accord ce n’est pas une question d’argent. C’est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C’est plus ça qu’un accord signé » a confié le responsable qatari.

Mbappé devrait renoncer à des primes

Selon Francisco Buyo, cela pourrait prendre la forme d'un accord financier. Ces derniers mois, le joueur français aurait renoncé à plusieurs primes afin d'éviter de léser son club.. Au total, Mbappé se serait assis sur 80M€.