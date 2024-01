PSG : Le boss annonce un départ historique ?

Amadou Diawara

Désireux d'être propriétaire de son propre stade, le PSG aimerait racheter le Parc des Princes. Toutefois, la mairie de Paris refuse de céder l'enceinte au Qatar. Interrogé sur ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé qu'il était prêt à déménager et qu'il avait déjà trois pistes pour changer de stade.

Pour continuer à rêver plus grand avec le PSG, le Qatar souhaite être propriétaire de son propre stade. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi tente de convaincre la mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes depuis de longs mois. Toutefois, Anne Hidalgo refuse catégoriquement de céder l'enceinte au président du PSG.

Le PSG est prêt à quitter le Parc des Princes

Alors qu'il perd patience, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que le PSG allait changer de stade si la situation ne se décantait pas très vite. Et comme il l'a annoncé au Parisien , le président rouge et bleu a déjà trois options pour déménager.

«On a trois autres options prêtes»