PSG : Nouveau scandale pour le Qatar, la mère d’un joueur insultée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina a mis en ligne une nouvelle vidéo sur le PSG. Certaines pratiques du club parisien sont révélées notamment celle de faire appel à une armée numérique pour s'en prendre à certaines personnalités. Il y a quelques années, Véronique Rabiot aurait été l'une des victimes, alors que son fils était sous contrat avec le club parisien.

Enfant du club, Adrien Rabiot demeure l'un des rares joueurs à avoir grapillé les échelons jusqu'à l'équipe première. Mais durant son passage au PSG, le milieu de terrain était loin de faire l'unanimité. En cause, les nombreuses frasques de sa mère et conseillère, Véronique Rabiot.

Mercato - PSG : Trois scénarios possibles pour la prochaine recrue https://t.co/EZ8dhuUknr pic.twitter.com/N0LQcDGbL3 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Le PSG aurait fait appel à une armée numérique

Comme l'a annoncé Romain Molina, le PSG s'est vengé. Le club parisien aurait fait du lobbying sur Twitter afin d'insulter Véronique Rabiot, alors que son fils était encore sous contrat. Désireux de s'imposer au sein d'une autre équipe, le joueur quitta la capitale en 2019.

Véronique Rabiot a justifié le départ de son fils