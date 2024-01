PSG : Il lâche une grande annonce sur Ibrahimovic à Paris

Thibault Morlain

A l’été 2012, Zlatan Ibrahimovic s’est engagé au PSG, débarquant en provenance du Milan AC. Grâce au Suédois, le club de la capitale est devenu l’une des références en Europe. Pendant 4 saisons, Ibrahimovic aura tout écrasé avec le PSG et si on pouvait penser qu’il était le joueur le plus important, Jean-Louis Gasset a une autre version qui a de quoi étonner.

Depuis l’arrivée de QSI, les stars se sont enchainées au PSG. Entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a notamment porté le maillot du club de la capitale. Une période durant laquelle il a notamment cohabité avec Edinson Cavani. Entraîneur du PSG à l’époque, Laurent Blanc avait alors placé l’Uruguayen à gauche et le Suédois dans l’axe. Mais comme l’a révélé Jean-Louis Gasset, ex-adjoint de Blanc à Paris, le joueur le plus important du système n’était autre que… Blaise Matuidi.



Kylian Mbappé a choisi le prochain buteur du PSG https://t.co/5tm3bey4ld pic.twitter.com/0I8aphPPZ7 — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Matuidi plus important qu’Ibrahimovic au PSG ?

« Qui était le joueur indispensable ? Ibrahimovic ? Non ! Cavani ? Non ! C'était Blaise (Matuidi), car quand Cavani n'y était pas et que Verratti montait, Blaise compensait. Avec Lucas à droite, Verratti, Motta, Matuidi, il te fallait des gens intelligents pour équilibrer l'équipe. C'est le puzzle que Deschamps a réussi à assembler avec les Bleus », a expliqué Jean-Louis Gasset à L’Equipe .

Le défi de Gasset avec la Côte d’Ivoire