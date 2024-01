PSG : C’est terminé pour le Qatar à Paris dans «trois mois» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sommes-nous à l'aube d'un changement historique au PSG ? Comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi ces derniers mois, le Qatar souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes, mais la Maire de Paris s'y oppose. Ce mardi, le président du PSG a lancé un ultimatum à Anne Hidalgo. Si rien ne bouge, le club changera d'écrin.

Le torchon brûle entre le PSG et la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes. Le sujet de la discorde concerne le stade parisien. Afin de poursuivre son développement, le PSG voudrait le racheter. Un souhait émis encore par Nasser Al-Khelaïfi ce mardi lors d'un entretien accordé à RMC.

Al-Khelaïfi ouvre la porte à un déménagement

« Le Parc des Princes ? C'est le meilleur stade du monde mais nos supporters ont besoin de plus de places, et d'être plus proches du terrain. Il faut investir. On l'a fait et on veut faire plus dans notre stade. Avec le FPF, le nouvel investisseur. On n'a pas le choix ! Si la mairie ne veut pas ? On part, on n'aura pas le choix. C'est le pire choix et même si ça fait mal, on n'aura pas le choix » a déclaré le président du PSG.

« On doit être fixés dans les 3 mois, sinon... »