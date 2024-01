Mercato - PSG : Paris reçoit déjà une réponse pour sa dernière piste

Thibault Morlain

Après avoir recruté Lucas Beraldo, le PSG cherche encore un défenseur central lors de ce mercato hivernal. En effet, avec Milan Skriniar qui a rejoint l’infirmerie pour plusieurs mois, le club de la capitale a besoin d’un renfort dans ce secteur de jeu. Reste à trouver l’heureux élu maintenant pour Luis Campos et ces dernières heures, il a été question d’un intérêt pour Maxence Lacroix. De quoi faire réagir son club, Wolfsbourg.

Qui sera le défenseur central recruté par le PSG ? Disposant visiblement d’un budget de 20M€, Luis Campos n’a pas une énorme marge de manoeuvre pour faire venir du sang neuf. Alors que différentes pistes seraient déjà à oublier, le PSG en aurait activé d’autres. Ainsi, selon les derniers échos de L’Equipe , il existerait un intérêt pour Maxence Lacroix, aujourd’hui à Wolfsbourg.

Mercato - PSG : Une folie à 1 milliard pour Mbappé ? https://t.co/romIDjc7ME pic.twitter.com/WCDu0EwYoH — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Lacroix au PSG ? « C’est la première fois que j’entends cela »

Ce jeudi, en Allemagne, on a d’ailleurs invité Niko Kovac, entraîneur de Wolfsbourg, à réagir en conférence de presse sur ce prétendu intérêt du PSG pour Maxence Lacroix. Il a alors expliqué ne pas être au courant de cela : « Il n’y a rien. C’est la première fois que j’entends cela. Je n’ai rien entendu. En parler est plus spéculatif qu’informatif ».

Un départ à condition qu’il soit remplacé