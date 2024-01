Mercato - PSG : Un transfert est programmé, il se lâche

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Nordi Mukiele pourrait quitter le PSG d'ici la fin du mois de janvier. En effet, la direction du Bayern et le joueur auraient trouvé un accord. Présent en conférence de presse ce jeudi, Thomas Tuchel a fait part de son impatience de boucler son recrutement hivernal.

Barré par la concurrence d'Achraf Hakimi au PSG, Nordi Mukiele pourrait signer au Bayern avant la fin du mois de janvier. Alors que le club bavarois voudrait s'offrir ses services, le latéral droit de 26 ans serait prêt à répondre favorablement à son appel. D'ailleurs, Nordi Mukiele aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec le Bayern d'après les dernières indiscrétions de Sports Zone . Il ne resterait donc plus qu'à convaincre le PSG.

Mercato - PSG : La promesse de Kylian Mbappé au Qatar est connue ! https://t.co/gDFjMkFpmo pic.twitter.com/ixrrxvFklc — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Le Bayern a un accord avec Mukiele

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne ferme pas la porte à un départ de Nordi Mukiele cet hiver. En cas de bonne offre, le club de la capitale est disposé à négocier le transfert de son numéro 26. Toutefois, la direction du PSG refuse catégoriquement de discuter d'un prêt, et ce, même si une option d'achat est incluse dans l'opération.

«Chaque entraîneur veut avoir tous ses joueurs dès le premier jour»