Mercato - OM : Il recale Marseille, Longoria enrage en privé

Actuellement en Côte d'Ivoire pour défendre le titre du Sénégal à la CAN, Pape Gueye continue en parallèle d'agiter le mercato. Et pour cause, alors que son contrat à l'OM s'achève en juin prochain, le milieu de terrain aurait refusé deux offres pour prolonger, ce qui aurait irrité Pablo Longoria, contraint d'ouvrir la porte à un transfert cet hiver.

Comme à son habitude, l'OM devrait animer le mercato. Et pour cause, compte tenu des nombreux départs à la CAN, le club phocéen a besoin de se renforcer. Mais dans le même temps, des départs sont à prévoir afin de renflouer les caisses, à l'image de celui de Pape Gueye, qui n'était pas initialement d'actualité.

Gueye refuse de prolonger

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le milieu de terrain sénégalais, qui s'apprête à disputer la CAN avec les Lions de la Teranga, a repoussé deux offres de prolongation de contrat, ce qui aurait particulièrement irrité Pablo Longoria. Et pour cause, le bail de Pape Gueye s'achève en juin prochain.

L'OM ouvre la porte à un départ