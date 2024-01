Mercato - OM : Un joueur recale Longoria et pose un ultimatum

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Pablo Longoria déteste avoir en sa possession des joueurs en fin de contrat. Or, c'est le cas de Pape Gueye, lié à l'OM jusqu'en juin prochain et qui a refusé de nombreuses offres de son président. Selon son entourage, le milieu de terrain attendrait une meilleure proposition, mais difficile de savoir si le club reviendra à la charge.

La situation se tend entre Pape Gueye et l'OM. Actuellement en Côte d'Ivoire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, le milieu de terrain sénégalais arrive en fin de contrat. Pablo Longoria désire le conserver à l'issue de cette saison et lui aurait déjà transmis deux propositions. Deux offres repoussées par Pape Gueye. De quoi irriter Pablo Longoria, qui s'est prononcé sur ce dossier en conférence de presse ce jeudi.

Mercato - OM : Longoria jette un gros froid pour ce transfert https://t.co/JGPgUSSCua pic.twitter.com/0CVrymmaPr — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Ça chauffe entre Longoria et Gueye

Face à cette situation, le président de l'OM n'a pas fermé la porte à un départ de Gueye dès ce mercato hivernal. « Pape Gueye ? C'est un joueur qui arrive en fin de contrat. On a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n'a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c'est bien sûr une possibilité qu'il parte lors de ce mercato d'hiver. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties » a déclaré Pablo Longoria.

Le clan Gueye sort du silence