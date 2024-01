Mercato - OM : Ça brûle pour le prochain transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria l'a confirmé en conférence de presse. Le recrutement d'un latéral gauche est l'une de ses grandes priorités. Le président de l'OM s'active en coulisses pour dénicher un joueur capable d'épauler Renan Lodi. Et ce jeudi, une offre de 5M€ aurait été lâchée pour tenter de mettre la main sur Josh Doig, sous contrat avec le Hellas Vérone.

Présent aux côtés de Jean Onana ce jeudi, Pablo Longoria en a dit plus sur la suite du mercato hivernal et sur ses prochains cibles. « On voudrait avoir de la continuité, même s'il faut se renforcer numériquement. On travaille surtout sur la priorité du côté gauche » a confié le président de l'OM en conférence de presse. Et une piste serait brûlant du côté de Marseille.

L'OM dégaine une offre de 5M€

Agé de 21 ans, Josh Doig serait la priorité de Pablo Longoria, qui insiste pour le recruter. Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, mais aussi de TMW , l'OM aurait transmis, ce jeudi, une offre de 5M€ pour racheter le contrat de l'international écossais.

Un accord se rapproche

Une proposition qui n'est pas de nature à convaincre le Hellas Vérone, mais qui rapproche l'OM d'un accord. Le club italien réclamerait 6,5M€ pour libérer Doig cet hiver. Il ne reste plus qu'1M€ à Longoria pour boucler un nouveau transfert.