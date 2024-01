Mercato - OM : Transfert surprise à Marseille ?

Thomas Bourseau

Pape Gueye pourrait repartir comme il est arrivé à Marseille : en tant qu’agent libre. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 24 ans aurait repoussé les deux offres de prolongation de l’OM. La situation sportive du Sénégalais intéresserait l’AS Monaco pour la succession de Youssouf Fofana… mais uniquement l’été prochain. Explications.

Pape Gueye (24 ans) a reçu deux offres contractuelles de la part de l’OM, son bail arrivant à expiration à l’issue de la saison. C’est en effet ce que Pablo Longoria faisait savoir au moment d’une conférence de presse à la fin du mois de décembre expliquant ne pas « aimer » les situations où les joueurs se retrouvent en fin de contrat.

Pape Gueye dans le viseur de l’AS Monaco ?

RMC Sport a indiqué mercredi que Pape Gueye et son représentant n’auraient pas donné suite aux propositions de l’Olympique de Marseille malgré la détermination de son président Pablo Longoria. Il est même spécifié par le média qu’un départ de l’international sénégalais avant la fin du mercato hivernal était une possibilité. A en croire L’Équipe , bien qu’il ait des touches en Angleterre, Pape Gueye serait une piste à l’étude du côté de l’AS Monaco. Le club monégasque se projetterait déjà sur le potentiel transfert de Youssouf Fofana à la prochaine intersaison, soit un an avant la fin de son contrat.

L’AS Monaco dément un assaut pour Gueye pendant le mercato