Mercato - PSG : La bataille continue pour ce transfert !

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches est actuellement prêté avec option d'achat à l'AS Rome. Toutefois, les Giallorossi ne voudraient plus du milieu de terrain portugais. Alertés par la situation de Renato Sanches, le Besiktas, le PAOK et l'Olympiakos seraient à l'affût, mais le joueur voudrait plutôt faire son retour en France ou au Portugal.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Renato Sanches est totalement passé à côté de sa première saison à Paris, et ce, parce qu'il n'a pas été épargné par les pépins physiques. Alors qu'il n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, l'international portugais a été prêté avec option d'achat (obligation d'achat sous conditions) à l'AS Rome. Toutefois, les Giallorossi voudraient déjà renvoyer Renato Sanches à Paris. Mais quelle est la position du PSG ?

Renato Sanches espère la France ou l'Italie

Le PSG ne serait pas contre l'idée de rapatrier Renato Sanches à Paris. Toutefois, Luis Campos n'est disposé à le faire que si, et seulement si, un nouveau point de chute est trouvé au joueur au préalable. En effet, le conseiller football du PSG ne compterait pas mettre Renato Sanches dans les pattes de Luis Enrique lors de la deuxième partie de saison.

