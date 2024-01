Mercato - PSG : Nouvelle date fixée pour une priorité de Luis Enrique ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain cherche un défenseur pour pallier les différentes absences dans ce secteur de jeu et Luis Enrique aurait glissé le nom de Diego Llorente, actuellement prêté par Leeds à l’AS Roma. Le coach parisien apprécierait tout particulièrement le profil du joueur, qu’il a entrainé par le passé avec la sélection espagnole.

Il y a urgence au PSG en défense après la blessure de Milan Skriniar, qui pourrait être absent de trois à quatre mois. Luis Campos a donc lancé les grandes manœuvres pour trouver une solution sur le mercato et il pourrait bien la trouver en Serie A.

Mercato - PSG : La presse anglaise confirme pour Mbappé ! https://t.co/8pzt0R0fxA pic.twitter.com/j5LULfOaM6 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Llorente au PSG ?

Car Luis Enrique aurait conseillé une piste avec Diego Llorente, actuellement prêté par Leeds à l’AS Roma et titulaire en puissance de José Mourinho. Relevo nous apprend toutefois que ce dossier pourrait être compliqué pour le PSG, puisque du côté de la Ville Eternelle on n’aurait aucune intention de laisser filer l’international espagnol.

Il va falloir attendre

Ainsi, le média espagnol laisse entendre qu’une solution pourrait être trouvée pour Llorente... mais plutôt à la fin de la saison ! Reste à voir si le PSG aura encore besoin d’un renfort en défense à ce moment-là, sachant d’ailleurs que d'autres pistes pourraient également se décanter dans les prochains mois.